Un an près s’être rebaptisé Meta, le groupe de Mark Zuckerberg dresse un bilan mitigé d’Horizon Worlds, son métavers. Dans un document interne obtenu par nos confrères du Wall Street Journal, Meta révèle que le métavers n’a pas séduit autant d’utilisateurs qu’espéré.

Lancé à la fin 2021, Horizon Worlds compte moins de 200 000 utilisateurs actifs mensuels, révèle la note interne. Initialement, Meta espérait atteindre le seuil des 500 000 usagers avant fin 2022. L’objectif a été finalement revu à la baisse. Meta ambitionnait malgré tout de passer le cap des 280 000 utilisateurs avant 2023.

Pour rappel, le monde numérique de Meta est actuellement disponible au Canada, aux États-Unis, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, par le biais d’un casque de réalité virtuelle.

A lire aussi : Microsoft et Meta s’associent pour lancer Windows, Office et Teams dans le métavers

Le métavers, un désert numérique

Apparemment, la plupart des internautes abandonnent le métavers après un mois. Après quelques passages, ils cessent de se connecter à Horizon. Le nombre d’usagers s’est d’ailleurs fortement contracté depuis le printemps. En début d’année, Meta revendiquait encore 300 000 utilisateurs.

« Un monde vide est un monde triste », résume Meta dans sa note interne.

Les mondes numériques mis au point par Meta, comme Hot Girl Summer Rooftop Pool Party et Questy’s, sont complètement désertés. De plus, les mondes conçus par des utilisateurs d’Horizon sont trop peu visités par les autres. Meta estime que seulement 9 % des univers développés par des joueurs attirent au moins 50 personnes. La plupart des espaces ne sont jamais visités. Notez qu’il y a moins de 1 % des usagers qui conçoivent leurs propres univers.

Même son de cloche du côté des employés de Meta. D’après un autre document interne, les salariés du groupe ne se connectent presque jamais à Horizon Worlds. Ils estiment qu’une visite dans le métavers est une expérience « déroutante et frustrante ». Malgré ces vives critiques, Meta demande à ses employés de s’y rendre au moins une fois par semaine.

Pour mieux comprendre les griefs des usagers, Meta a mené une enquête auprès des utilisateurs actifs. Apparemment, les internautes regrettent de ne pas trouver facilement « d’autres personnes avec lesquelles passer du temps ». C’est un cercle vicieux. Moins il y a d’utilisateurs sur Horizon, plus les joueurs actifs risquent de décrocher et de déserter le métavers. Les utilisateurs ont également regretté l’absence de jambes, ce qui rend les avatars peu réalistes. Meta a répondu à la critique en promettant l’ajout de jambes virtuelles dans le courant de l’année prochaine.

15 milliards de dollars d’investissement

Pour mettre au point son métavers, Meta a pourtant dépensé 15 milliards de dollars, rapporte Business Insider. Cet investissement massif a contribué à plomber les résultats financiers du groupe. Reality Labs, la division consacrée à la conception du métavers, perd en effet plus de deux milliards de dollars tous les trimestres.

Face à ce bilan peu enthousiasmant, l’entreprise s’est montrée plus mesurée lors de la conférence Meta Connect de 2022. L’an dernier, Meta n’hésitait pas à présenter son métavers comme une véritable révolution. Cette année, la firme laisse entendre que la révolution annoncée prendra encore du temps. Mark Zuckerberg a notamment clamé que « l’avenir n’est pas si loin », ce qui tranche avec le ton enthousiaste de fin 2021.

« Le ton était beaucoup plus mesuré qu’il y a un an, comme un retour sur Terre. Ils se sont rendus compte à quel point c’était compliqué de créer ce monde, et aussi peut-être que les gens ne veulent pas y vivre 24 heures sur 24 », explique Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies.

Les solutions de Meta

Malgré le succès limité de son métavers, Meta n’abandonne pas. Bien décidé à attirer les internautes, le géant de la Silicon Valley a annoncé l’arrivée d’une version Web d’Horizon Worlds. Il n’y aura plus besoin d’acheter un casque de réalité virtuelle. L’arrivée d’Horizon sur PC, smartphone et tablette devrait permettre de séduire de nouveaux usagers. On ignore cependant quand la version Web sera disponible.

Dans le document interne, on apprend aussi que Meta a suspendu le développement de nouvelles fonctionnalités. Jusqu’à nouvel ordre, les équipes du groupe vont se concentrer sur l’amélioration de l’expérience et la correction des bugs de l’interface.

Enfin, Meta envisage de faciliter la manière dont les utilisateurs peuvent gagner de l’argent dans le métavers. En miroir des influenceurs sur TikTok ou YouTube, les créateurs de mondes numériques pourraient à terme être rémunérés par les marques. Meta estime qu’une rémunération pourrait séduire davantage d’internautes.

« Certains créateurs ont le désir de travailler à temps plein dans le métavers. S’il y avait des rôles à temps plein avec une bonne rémunération, certains créateurs feraient de la construction du métavers leur travail quotidien à temps plein », avance Meta dans son rapport interne.

Source : Wall Street Journal