Microsoft veut faire baisser le prix des PC… en y intégrant des publicités

Pour enrayer la baisse des ventes de PC et faire baisser leur prix, Microsoft aurait pour projet de créer une version de Windows déportée sur le Cloud et inondée de publicités.

Ce n’est un secret pour personne, les ventes de PC Windows s’effondrent. Avec un marché du PC est en baisse pour le troisième trimestre consécutif, Microsoft accuse particulièrement le coup : ses résultats financiers font grise mine. Et pour cause, à cause de la baisse des ventes de PC, Microsoft vend moins de licences de Windows aux fabricants.

La sortie de Windows 11 l’an dernier n’aura pas non plus aidé Microsoft à remonter la pente. La nouvelle mouture du système d’exploitation n’a visiblement pas réussi à séduire autant d’utilisateurs que Microsoft l’espérait. L’OS aurait tellement de mal à s’imposer face à un Windows 10 bien installé qu’il ne représenterait qu’à peine plus de 15 % du marché des PC.

Baisser le prix des PC en les transférant sur le Cloud et en affichant des publicités

Pour enrayer le phénomène, Microsoft a peut-être trouvé une solution. Le géant américain espère séduire de nouveaux utilisateurs en proposant des PC moins chers, financés en partie grâce à l’affichage de publicité. L’entreprise réfléchirait par la même occasion à proposer un système entièrement basé sur le Cloud, et accessible grâce à un abonnement payant.

C’est en tout cas ce que laissent penser plusieurs offres d’emploi publiées par Microsoft. La firme est visiblement à la recherche d’ingénieurs, mais aussi d’autres profils, pour intégrer une nouvelle « équipe d’incubation Windows ». Elle aurait pour mission de « construire une nouvelle direction pour Windows dans un monde orienté sur le Cloud ». Microsoft entendrait en effet « déplacer Windows vers un lieu combinant les avantages du Cloud et de Microsoft 365, pour offrir plus de puissance de calcul à la demande et créer un modèle d’application hybride qui s’étend du local au Cloud ».

Une offre que Microsoft propose déjà plus ou moins aux professionnels avec Windows 365, son PC dans le Cloud lancé l’an passé. Mais le coût d’un tel abonnement pour le grand public sans inenvisageable. Pour faire baisser le tarif d’une telle souscription, Microsoft pourrait donc s’appuyer sur l’affichage de publicités.

Microsoft a en effet une certaine expertise dans le domaine : c’est elle qui fournit la publicité à Netflix pour son nouvel abonnement à prix cassé. Par ailleurs, l’entreprise maîtrise déjà parfaitement l’affichage de publicités dans Windows. Elle l’a montré à plusieurs reprises, en affichant par exemple des publicités pour inciter les utilisateurs de Windows à utiliser son navigateur Web, Microsoft Edge, ou encore pour souscrire à un abonnement OneDrive.

