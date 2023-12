Comment installer Android Auto dans toutes les voitures pour 5 euros

Vous rêvez d’avoir un système embarqué moderne dans votre voiture, sans pour autant changer de véhicule ni entreprendre de travaux ? C’est tout à fait possible, et cela ne vous coûtera, dans le meilleur des cas, pas plus de cinq euros.

Comme beaucoup de Français, vous possédez sans doute un véhicule datant de quelques années. Cela signifie la plupart du temps que votre voiture dispose du strict minimum en ce qui concerne le système embarqué : un autoradio, disposant du Bluetooth (si vous avez de la chance), et parfois d’un système GPS embarqué, totalement obsolète, que vous n’utilisez jamais. Et comme beaucoup de Français, vous vous limitez au strict minimum, c’est-à-dire, connecter votre smartphone en Bluetooth à votre véhicule, pour profiter de la musique, et éventuellement des appels en mains libres. Pas vraiment de quoi rêver donc.

Si ces systèmes vous intéressent, vous avez sans doute cherché une solution en ligne. Généralement, faire installer un système plus moderne en seconde monte est un gouffre financier. Reste l’option d’installer un autoradio 1 DIN ou 2 DIN, compatible Android Auto. Mais là encore, vous risquez de vous heurter à plusieurs problèmes. Vous risquez, par exemple, de rendre complètement inopérantes certaines fonctionnalités intégrées au système natif du véhicule, comme la caméra de recul. À moins d’investir dans de très onéreux adaptateurs, vous prendriez également le risque de perdre les commandes au volant. Pas vraiment pratique donc.

Une autre solution, à un coût contenu, reste envisageable : l’installation d’un écran tiers, souvent acquis sur des marketplaces chinoises comme AliExpress, et qui vous permet pour quelques dizaines d’euros, d’avoir Android Auto dans votre vieille voiture. Cela fonctionne, mais n’offre généralement pas la meilleure expérience utilisateur. Outre un écran de piètre qualité, bien souvent, la qualité sonore restituée par ces « autoradios » externes est loin d’être d’aussi bonne qu’avec l’autoradio intégré à votre véhicule. Et pour cause, à moins d’opter pour un modèle doté d’une connexion Bluetooth performante, ces écrans restituent le son par des moyens qui ne permettant pas d’obtenir un résultat optimal. Ainsi, le son peut sortir depuis les enceintes intégrées à l’écran, par l’intermédiaire d’un câble auxiliaire (depuis un connecteur souvent de très mauvaise facture), ou par le biais d’une transmission FM. Autant dire que si vous habitez dans une grande ville, cette dernière solution risque d’être assez inconfortable.

Reste une dernière solution, beaucoup plus simple à mettre en place, et qui ne vous conduira, en principe, pas à la ruine. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe une application grâce à laquelle il est possible d’exécuter Android Auto sur n’importe quel appareil Android. Autrement dit, si vous possédez un smartphone ou une tablette Android que vous n’utilisez pas, vous pouvez les recycler pour les transformer en système Android Auto embarqué. Vous n’aurez ainsi aucune intervention à réaliser sur votre voiture, et pourrez conserver les commandes au volant. Surtout, vous limiterez les dépenses à environ 5 euros pour acquérir l’application en question, et une quinzaine d’euros si vous avez besoin d’un support pour smartphone/tablette dans votre voiture.

Voici toute la marche à suivre pour installer Android Auto dans votre vieille voiture à moindre coût.

Téléchargez les applications

Pour transformer votre vieille tablette Android en écran Android Auto, vous aurez besoin de télécharger et d’installer l’application Headunit Reloaded Emulator HUR sur celle-ci, depuis le Google Play Store.

L’application est vendue un peu moins de cinq euros, et est régulièrement mise à jour par son développeur. Sur son site, celui-ci donne d’ailleurs de nombreux détails quant aux modifications apportées à chaque mise à jour de son application. Si vous comptez utiliser Android Auto en mode filaire, connecté à l’aide d’un câble USB reliant votre smartphone et votre tablette Android Auto, vous pouvez passer directement à l’étape suivante.

En revanche, si vous souhaitez pouvoir utiliser Android sans fil, vous aurez besoin de télécharger et d’installer l’application Wifi Launcher. Totalement gratuite, cette application permet passer outre les récentes limitations mises en place par Google dans le SDK Android, qui empêchent la connexion automatique de votre smartphone à votre tablette en Wi-Fi.

Utiliser Android Auto de manière autonome (méthode la plus simple)

Lorsque vous grimpez en voiture, vous avez peut-être pris le réflexe de fixer votre smartphone sur son support, et d’éventuellement le connecter pour le charger. Pour le reste, vous vous servez sans doute de votre appareil pour écouter de la musique et trouver votre route avec votre application GPS favorite, le tout avec l’interface habituelle d’Android, qui se prête assez peu à une bonne lisibilité et une utilisation compatible avec la conduite.

Si vous venez de télécharger Headunit Reloaded, cette époque est révolue. Car cette application n’est autre qu’un émulateur Android Auto. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de l’utiliser de manière autonome, directement sur votre smartphone Android. Cela signifie donc que vous pouvez profiter d’Android Auto sur votre véhicule sans rien faire et sans rien modifier.

1. Accordez les autorisations

Pour transformer votre smarpthone Android en unité Android Auto, ouvrez simplement l’application Headunit Reloaded sur votre téléphone et accordez toutes les autorisations demandées par l’application (si cela n’est pas déjà fait).

2. Désactivez la superposition de l’écran

Avant que la page principale de l’application ne s’affiche, Headunit Reloaded va vous demander une autre autorisation : celle de désactiver la superposition de l’écran. Cette autorisation est nécessaire pour que l’application puisse rester affichée à l’écran en cas d’appel entrant.Dans la fenêtre Modifier les paramètres système qui s’affiche, appuyez sur le bouton OK.

Une nouvelle fenêtre affichant la liste de toutes les applications autorisées à modifier les paramètres système s’ouvre. Repérez la ligne consacrée à Headunit Reloaded, et activez le bouton associé.

3. Affichez l’interface Android Auto sur votre smartphone

Appuyez à présent simplement sur le bouton Self Mode. L’interface d’Android Auto devrait alors se charger automatiquement sur votre smartphone.

4. Réglez les problèmes d’affichage

Il est probable que l’interface d’Android Auto ne s’affiche pas correctement, et que les icônes soient par exemple trop grosses. Cela est dû au fait que l’application choisi automatiquement la résolution à utiliser. Pour que l’interface soit lisible et utilisable, il convient donc de réduire cette résolution.

Quittez l’application et faites un appui long sur son icône pour accéder aux Infos sur l’appli et choisissez de Forcer l’arrêt de celle-ci.

Ouvrez de nouveau Headunit Reloaded, rendez-vous dans Settings, puis dans Graphismes, entrez dans le menu Pixel Density.

Réduisez la densité de pixels (420 par défaut sur notre Pixel 6) à 300 pixels par pouce, par exemple. Relancez le Self Mode, pour vérifier que l’interface est à présent utilisable.

Configurer Android Auto en filaire sur un plus grand écran

Si vous trouvez la taille de l’écran de votre smartphone insuffisamment grande, vous pouvez tout à fait exécuter Android Auto sur une tablette. Concrètement, la tablette fera aussi de module Android Auto, et se connectera à votre smartphone pour en afficher les informations. Il existe deux manière de connecter un smartphone à une tablette pour utiliser Headunit Reloaded. La première, simple à mettre en place, nécessite une simple connexion filaire.

1. Accordez les autorisations

Si vous n’avez pas suivi le chapitre précédent, pour utiliser Android Auto directement sur votre smartphone, vous allez devoir accorder les autorisations à Headunit Reloaded. Avant de connecter quoi que ce soit, ouvrez l’application Headunit Reloaded sur votre tablette. Pour fonctionner, l’application requiert en effet un certain nombre d’autorisations. Vous devez ainsi lui accorder l’autorisation d’accéder à votre emplacement Lorsque vous utilisez l’appli, d’accéder au microphone de l’appareil Lorsque vous utilisez l’appli, d’accéder au téléphone, d’accéder à la connexion Bluetooth (si vous utilisez la connexion sans fil ultérieurement), et enfin, d’autoriser les notifications.

2. Désactivez la superposition d’écran

Comme pour l’utilisation d’Android Auto de manière autonome sur votre smartphone, il vous faudra ensuite désactiver la superposition de l’écran. Lorsque vous arrivez sur la page principale de l’application, un pop-up Modifier les paramètres système est affiché. Pour fonctionner de manière optimale, l’application a besoin de l’autorisation lui permettant de désactiver la superposition d’écran pour l’écran d’appel natif lorsqu’elle est utilisée.

Appuyez sur OK, puis dans la fenêtre qui s’ouvre, activez le bouton Headunit Reloaded et revenez à l’écran précédent. L’application Headunit Reloaded est presque prête pour Android Auto.

3. Connectez le smartphone et la tablette avec le câble

La connexion filaire entre votre smartphone et votre tablette Android pour transformer un grand écran en système Android Auto est sans doute la méthode la plus simple à mettre en place, et la plus stable. Seul inconvénient, elle nécessite que votre smartphone et votre tablette soient, à chaque fois, parfaitement chargés. Vous pouvez toutefois investir dans un petit dock USB-C comportant plusieurs port USB-C (et éventuellement USB-A, en fonction des câbles en votre possession). Vous pourrez ainsi charger votre smartphone et votre tablette simultanément, et utiliser Android Auto. Certes, vous aurez plusieurs câbles dans votre habitacle, mais cela sera une bonne excuse pour vous forcer à faire un peu de « cable management ».

Saisissez votre plus câble et connectez votre smartphone Android à la tablette. Sur votre smartphone Android, déroulez le centre de notifications et appuyez sur la notification liée à la connexion USB. Dans la fenêtre des préférences USB qui s’affiche, sous l’intitulé Utiliser USB pour, sélectionnez Transfer de fichiers/Android Auto.

Votre tablette devrait alors afficher un pop-up Sélectionnez une application pour le périphérique USB. Choisissez Headunit Reloaded et appuyez sur Toujours.

Un nouveau pop-up Autoriser l’application Headunit Reloaded à accéder à NomDeVotreSmartphone s’affiche. Cochez la case Toujours ouvrir Headunit Reloaded quand NomDeVotreSmartphone est connecté et appuyez sur OK. Un autre menu Sélectionner une application pour le périphérique USB peut s’afficher en surimpression. Sélectionnez Headunit Reloaded et appuyez sur Toujours.

À ce stade, il est possible que l’appli subisse un bug, et que vous ne voyez qu’un écran noir. Déconnectez le câble, quittez l’application, et reconnectez le câble. Android Auto devrait alors se connecter et s’afficher automatiquement sur votre tablette.

4. Ajustez la résolution

En fonction de la taille de l’écran de la tablette (ou du smartphone) que vous utilisez pour Android Auto, il est possible que l’interface et les icônes soient affichées trop grosses par rapport à la taille de l’écran. Qu’à cela ne tienne, il s’agit d’un simple réglage à effectuer. Déconnectez le câble, et ouvrez Headunit Reloaded sur votre tablette.

Rendez-vous ensuite dans Settings, puis Graphismes. Entrez à présent dans le menu Pixel density.

Si les icônes, et plus globalement l’interface, sont trop grosses par rapport à la taille de l’écran, diminuez la valeur. Si c’est le contraire, augmentez-la. Vérifiez à chaque changement si l’affichage est plus adéquat en reconnectant le câble.

Configurer Android Auto sans fil sur un plus grand écran

Si vous ne supportez pas d’avoir des câbles qui se baladent un peu partout (sauf pour charger la tablette), il est possible de connecter Headunit Reloaded à votre smartphone sans fil. Plusieurs méthodes sont possibles, mais ne sont pas toutes aussi pratiques les unes que les autres. Il est ainsi possible d’utiliser une connexion en Wi-Fi direct, si vos deux appareils sont compatibles. Si vous êtes équipé, vous pouvez également créer, à l’aide d’un petit modem mobile, un réseau Wi-Fi « local » dans votre véhicule, auquel les deux appareils se connecteront pour communiquer entre eux. Vous pouvez également créer un point d’accès Wi-Fi sur l’un ou l’autre des deux appareils, afin de connecter le terminal client au terminal émetteur.

Quoi qu’il en soit, pour utiliser Android Auto en mode sans fil, vous aurez impérativement besoin de l’application Wi-Fi Launcher dont nous avons parlé plus haut. Car c’est elle qui servira de « passerelle » pour indiquer à Headunit Reloaded le mode de connexion sans-fil à préférer.

La meilleure solution consiste ainsi à créer un point d’accès Wi-Fi depuis votre smartphone, et de le laisser constamment activé, ou de le réactiver à chaque fois que vous prenez la route. Ainsi, lorsque vous monterez en voiture, la tablette se connectera à celui-ci, et Android Auto s’exécutera instantanément.

1. Configurez Headunit Reloaded

Sur votre tablette, ouvrez l’application Headunit Reloaded et rendez-vous dans Settings. Appuyez ensuite sur Connectivité, sélectionnez Mode de connexion WiFi et choisissez Mode client WiFi.

Profitez-en ensuite pour vous rendre dans le menu Audio pour vous assurer que l’option Activer la sortie audio soit bien désactivée.

2. Donnez les autorisations à Wi-Fi Launcher

Après avoir téléchargé et installé Wi-Fi Launcher sur votre smartphone, ouvrez l’application. Pour que celle-ci soit fonctionnelle, vous devez lui donner plusieurs autorisations. Commencez ainsi par l’autoriser à détecter les appareils à proximité. Autorisez ensuite l’application à vous envoyer des notifications. Une fenêtre Major Changes devrait alors s’ouvrir. Celle-ci explique que de gros changements techniques ont été apportés depuis Android 10. Appuyez sur le bouton Understood.

3. Désactivez l’optimisation de la batterie

Par défaut, votre tablette sous Android 10 ou supérieur utilise sans doute le module d’optimisation de la batterie. Si c’est le cas, vous devriez voir s’afficher le message « Oh no ! There are permissions denied or battery optimization is enfroced, tap here to fix it ». Appuyez donc sur ce message, et accordez toutes les autorisations demandées par l’application.

Vous devrez ainsi autoriser la Vue en premier plan, autoriser l’application à apporter des modifications aux paramètres système (notamment pour qu’elle se déclenche sitôt que la tablette est connectée au Bluetooth de votre véhicule). Enfin, si l’optimisation de la batterie est activé, vous devrez passer Wi-Fi Launcher en Non restreinte pour qu’elle puisse utiliser la batterie en arrière-plan, sans restriction. Une fois toutes les autorisations données, vous devriez voir s’afficher le message « Great ! All permissions are granted ».

4. Configurez le point d’accès Wi-Fi

Sur votre smartphone, configurez un partage de connexion comme vous le feriez pour partager votre connexion à Internet, et connectez votre tablette sur celui-ci.

À présent, ouvrez Wi-Fi Launcher sur votre smartphone et appuyez sur WiFi connection mode. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez Create WiFi hotspot.

Dessous, dans la section Bluetooth, appuyez sur Select on which Bluetooth Devides to start this app, puis dans la liste des périphériques qui s’affiche, sélectionnez la connexion Bluetooth de votre véhicule (si vous avez déjà connecté votre smartphone à ce dernier).

Lorsque vous monterez en voiture et mettrez le contact, votre smartphone se connectera en Bluetooth à votre véhicule, ce qui déclenchera automatiquement l’exécution de Wi-Fi Launcher, et donc la connexion à Android Auto sur votre tablette.

Notez qu’il peut arriver quelques râtés. Il est en effet parfois possible que Headunit Reloaded ne se lance pas automatiquement sur la tablette. Il vous faudra alors l’ouvrir manuellement pour qu’Android Auto se charge dessus et affiche le contenu de votre smartphone.