Internet par satellite : les premiers tests du projet Kuiper d’Amazon couronnés de succès

Succès sur toute la ligne pour les deux satellites de test envoyés par Amazon, en pleine construction de son réseau d’accès à internet depuis l’espace. À terme, le projet Kuiper doit consteller l’orbite basse terrestre avec plus de 3 300 satellites…

Il y a deux semaines, Amazon lançait deux satellites de test dans le cadre de la mission Protoflight attachée au projet Kuiper. Les deux appareils, KuiperSat-1 et KuiperSat-2, ont été emportés dans une fusée Atlas V opérée par United Launch Alliance (ULA), qui a décollé du pas de tir de Cape Canaveral, en Floride. La mission est un succès !

Amazon réalise désormais des tests pour valider les performances de son réseau et éprouver la conception de son système. « Il reste beaucoup de travail à accomplir, mais à ce stade de la mission, je suis ravi de rapporter que KuiperSat-1 et KuiperSat-2 fonctionnent normalement », s’est réjoui Rajeev Badyal, vice-président technologie pour Kuiper. Les deux satellites sont stables en orbite, leurs panneaux solaires collectent l’énergie nécessaire à leur bon fonctionnement et surtout, les communications passent bien avec la Terre.

« Nous apprenons déjà beaucoup de cette mission, ce qui nous permettra d’apporter des améliorations supplémentaires à nos systèmes de production », poursuit le dirigeant. La mission Protoflight se déroule donc sous les meilleurs auspices. L’heure est désormais au test du réseau terrestre d’AWS composé d’une antenne et d’un terminal pour le client.

La production des satellites Kuiper débutera d’ici la fin de l’année — la constellation comprendra un total de 3 326 satellites —, en parallèle de la mission actuelle. Les premiers lancements auront lieu, si tout va bien, au premier semestre 2024. Les clients pourront s’y connecter dès le second semestre. Amazon doit mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu face à Starlink qui est déjà en position de force.

Source : Amazon