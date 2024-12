Le mythe du chargeur USB-C universel a vécu : on a testé, on a pleuré

Fin 2024, l’USB-C comme chargeur universel s’imposera officiellement en UE pour les smartphones et les petits appareils électroniques. Cette norme, si elle permet effectivement l’intercompatibilité des chargeurs, cache des performances bien différentes d’une marque à l’autre. 01net et le 01Lab ont donc soumis à des tests approfondis neuf chargeurs de smartphone grand public, afin de tenter d’y voir plus clair.

À compter du 28 décembre 2024, tous les smartphones devront intégrer un port USB-C. Imposé par l’Europe, le chargeur universel est une belle idée sur le papier. Il promet un monde dans lequel il est possible de changer de chargeur comme de chemise au gré de ses envies. Sauf que comme souvent, la réalité est plus complexe qu’il y parait.

Charges plus ou moins puissantes, peur de malmener la batterie de son téléphone, charge rapide qui se déclenche chez une marque, mais pas sur une autre et normes diverses. Le sujet est dense.

À compter de fin 2024, il deviendra d’autant plus brûlant que les constructeurs de smartphones vont être obligés de proposer la vente du smartphone séparé du chargeur en France.

Se pose alors une question : est-ce une bonne idée de faire confiance à la marque qui produit son téléphone pour avoir le meilleur chargeur ? S’agit-il du meilleur choix du marché et du meilleur rapport qualité prix avec votre smartphone ? Ou faut-il se tourner vers un spécialiste de la charge, une marque dédiée à cet usage précis ? Toutes ces questions se posent et se poseront régulièrement à l’avenir pour les acheteurs.

Cette interrogation est rendue d’autant plus complexe qu’il faut s’y retrouver au milieu des standards de l’industrie comme le Power Delivery et les diverses technologies de charge propriétaire mises en avant par les constructeurs (SuperVooc chez Oppo et OnePlus, SuperCharge chez Honor et HyperCharge chez Xiaomi).

Les compétiteurs et les smartphones de test

Face à ce défi, la rédaction de 01net.com et son 01Lab ont tenté d’y voir plus clair en passant au banc d’essais neuf chargeurs. Parmi ceux-ci, quatre appartiennent à une marque de smartphone, et cinq à des marques tierces.

En voici la liste détaillée :

Marque Référence Puissance promise (en W) Nanaisse 45W Chargeur USB C 45 Anker Chargeur USB-C 65W (Nano II) 65 Belkin BoostCharge 3 Ports USB-C PPS 67 W 65 Amazon Basics Amazon Basics Chargeur mural USB-C 1 port 65 W, GaN 65 UGREEN Ugreen Nexode X 65W USB C 3 Ports GaNInfinity 65 Samsung Chargeur Secteur 45W 45 Google Chargeur Secteur Google 45 W USB-C 45 Apple 67W USB-C Power Adapter (A2518) 67 Xiaomi 120W Charging Combo (Type-A) 120

Nous avons soumis chacun de ces chargeurs à quatre smartphones relativement haut de gamme et donc censés offrir l’expérience la plus complète du téléphone moderne, y compris sur la charge.

Nous avons sélectionné un modèle de chacune des marques appartenant au top 3 des ventes, puisque celui-ci est assez solidifié depuis quelques années. Nous y avons ajouté un Google Pixel, car la firme de Mountain View se chargeant du support d’Android, nous semble une bonne référence pour ce test.

En voici la liste exhaustive :

Marque Référence Puissance supportée (en W) Samsung Galaxy S24 Ultra 45 Apple iPhone 16 Pro Plus 30 Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 120 Google Pixel 9 Pro XL 37

Petit point de protocole

Avant de se lancer dans le comparatif à proprement parler, arrêtons-nous un instant sur la façon dont nous avons testé chaque chargeur.

Certains constructeurs peuvent conseiller un usage idéal en effectuant telle ou telle action au préalable. Nous avons opté pour la mesure d’une décharge complète du smartphone. Or certains smartphones ne déclenchent leur charge rapide qu’à partir de 2 % d’autonomie chargée par exemple.

Voici donc les critères que nous avons appliqués à chaque test :

Décharge complète ;

Téléphone éteint ;

Utilisation du câble d’origine ;

Refroidissement entre les mesures, température ambiante ;

Mise en charge ;

Chronomètre et relevé de charge ;

Relevé de puissance chaque minute ;

Charge complète, jusqu’à l’arrêt de charge automatique (souvent au-delà de 100 %) ;

Les limites de l’exercice

Précisons également d’entrée de jeu que les différences de charge d’environ 5 minutes ou de pourcentage d’environ 3 % ne sont pas significatives et peuvent être liées à notre protocole. Nous soulignerons des différences plus profondes.

[Mise à jour du 20 décembre 2024] Ajoutons que dans ce dossier, nous avons pris le parti de tester les chargeurs composés de leur bloc de charge et de leur câble. S’il est possible de plus en plus souvent de changer le câble avec en conséquence un impact potentiel sur les performances, nous avons pris le parti de rester dans la configuration d’origine pour un dossier plus digeste, mais aussi pour se rapprocher des promesses constructeurs et d’un parcours d’achat classique.

Si nous avions voulu tester ces derniers plus spécifiquement, il s’agirait alors d’un autre sujet pour lequel il nous faudrait élaborer un autre protocole.

Ajoutons un point important concernant la sécurité. Dans ce dossier, nous vérifions la capacité à charger du bloc de charge et de son câble, mais pas la construction du chargeur.

Dernier conseil que nous pouvons vous donner, mais qui a son importance : privilégiez toujours une marque reconnue chez un revendeur reconnu. Tout ce qui sort de ce schéma classique vous expose à des risques. Certes, vous pourrez sans doute trouver des produits moins chers, mais vous vous exposez au risque d’un produit potentiellement contrefait ou dangereux. Vu sous ce prisme, l’avantage de passer par des sources fiables est non négligeable : l’assurance que votre chargeur ne vous fera pas courir un risque pour votre sécurité.

Sur ces quelques disclaimers, place au comparatif !

Meilleurs chargeurs d’une marque tierce

Attaquons bille en tête avec le meilleur chargeur produit par une marque tierce. Sans aucun doute, nous remettons ce prix aux Belkin et Anker. Les deux chargeurs se suivent de très près dans tous les cas. Le Ugreen se défend aussi très bien et n’est vraiment pas loin.

Branché au Samsung Galaxy S24 Ultra, le Belkin offre par exemple le meilleur pic de 49 W, mais cela n’a aucun impact sur la vitesse de charge, qui est équivalente au Anker ou au Ugreen. Les trois aboutissent en effet à une charge de 82 minutes. Avec le Pixel 9 Pro XL, les trois chargeurs offrent le meilleur pic et le meilleur temps de charge.

Pour le Xiaomi, ils plafonnent tous trois à 30W et égalisent sur le meilleur temps de charge après celui du constructeur avec 68 minutes pour une charge complète. Quant à l’iPhone, le chargeur Anker est en retrait de 2 à 3 minutes, donc rien de significatif.

Anker Chargeur USB-C 65W (Nano II)

Belkin BoostCharge 3 Ports USB-C PPS 67 W

UGREEN Nexode X 65W 3 Ports GaNInfinity

Meilleurs constructeurs

Sur le papier, il ne devrait pas y avoir photo. Xiaomi propose un chargeur 120W qui devrait, en toute logique, l’emporter sur le 67 W d’Apple, et les 45 W de Samsung et Google. Mais il n’en est rien.

Dans l’ensemble, le plus équilibré des quatre est le chargeur Google, même si celui produit par Samsung se défend aussi très bien.

Dans le détail, les deux chargeurs se suivent de près tant sur le Galaxy S24 Ultra (83 minutes contre 92 minutes, respectivement pour le Samsung et le Google) que sur le Pixel 9 Pro, avec un temps de charge compris entre 104 et 107 minutes.

En revanche, le chargeur Google nous a semblé plus polyvalent puisqu’il met 76 minutes à charger le Redmi Note 13 Pro Plus, contre 134 longues minutes avec le chargeur Samsung.

Il est aussi intéressant de constater ceci : l’association du smartphone et du chargeur de la même marque est toujours gagnante sur les autres.

Même sur l’iPhone où les pics et temps de charge ont beau être les mêmes, la moyenne de W délivrés est légèrement à l’avantage du chargeur Apple et lui permet de gagner quelques minutes.

Cela se complique si on intègre les chargeurs tiers au comparatif.

Meilleurs chargeurs toutes catégories

Nous enchaînons avec le choix du meilleur chargeur toute catégorie, qu’il émane d’une marque tierce ou d’un constructeur de téléphones.

Dans l’ensemble, sur la totalité de notre comparatif, nous vous conseillons d’opter pour les chargeurs Anker ou Belkin. Ils sont de loin les plus polyvalents et battent même les meilleurs chargeurs produits par des constructeurs dans plusieurs cas. Ils sont également les meilleurs sur le smartphone Xiaomi, en dehors du chargeur constructeur qui est le seul à tomber sous les 30 minutes.

Le chargeur produit par Ugreen est tout aussi bon, mais s’il faut choisir un gagnant, vous devrez le chercher du côté des deux autres références.

La seule exception qui place légèrement en retrait Anker Belkin et Ugreen, c’est l’iPhone. Ce dernier favorise en premier lieu son propre chargeur, puis ceux des constructeurs de smartphones. Ceci étant posé, le gain est très marginal… de l’ordre de quelques minutes.

Mauvais tiers

Il faut l’écrire noir sur blanc : le chargeur Amazon Basics frôle le mensonge caractérisé. S’il est vendu comme un chargeur supportant 65W, nous n’en avons jamais vu la couleur. Jugez plutôt avec cette courbe :

Il monte au mieux à 32 W, nous sommes donc loin de la charge maximale promise. Et de surcroit, il se positionne toujours en dernier, ou parmi les derniers.

Même le Nanaisse, qui émane d’une marque dont la crédibilité peut être mise en doute, parvient du haut de ses 45 W, à faire aussi bien, voire mieux dans deux cas. Branché sur le Pixel 9 Pro XL par exemple, il met 20 minutes de moins à charger le téléphone que l’Amazon Basics. Avec le Redmi Note 13 Pro Plus, la différence monte à 54 minutes ! Si le Nanaisse n’est pas bon dans nos comparatifs, l’Amazon Basics est encore pire donc.

Mauvais constructeurs

Quant aux constructeurs, pour trouver le moins bon, nous sommes tentés de renvoyer Xiaomi et Apple dos à dos. Les deux chargeurs ont beau afficher des vitesses de charge très alléchantes sur leur plastique blanc, 67 W et 120 W, ils terminent bon derniers.

Alors certes, si vous achetez un smartphone de la marque, vous aurez les meilleurs résultats avec ce chargeur. Sur le Redmi Note 13 Pro+, nous avons bien mesuré un pic autour de 110 W par exemple.

Mais une fois branchés sur un smartphone d’une autre marque, les chargeurs Apple et Xiaomi partagent le même problème. Ils sont les moins polyvalents du comparatif et terminent souvent en retard de plusieurs dizaines de minutes sur le meilleur. Nous sommes donc sur des produits peu polyvalents.

Ce que nous avons appris

Nous avons constaté un certain nombre de choses durant cette petite expérience. Nous insisterons sur deux points.

Le premier : la promesse de puissances de charge impressionnante doit être nuancée. Lorsqu’un constructeur vous promet du 120 W par exemple, ne pensez pas que le smartphone va recevoir 120 W en continu pendant toute la charge. S’il y a généralement un pic (pour peu que le smartphone soit compatible), celui-ci ne dure pas. Regardez plutôt : dans le cas du Redmi Note, nous avons un pic au-delà des 100 W pendant une à deux minutes, puis il se stabilise autour des 50 W.

Deuxième point intéressant que nous tirons de cette expérience, l’USB-C n’est en aucun cas synonyme d’une vraie intercompatibilité. Certes, chaque chargeur utilisé est parvenu à alimenter les téléphones utilisés. Mais les conditions de charge ont parfois beaucoup varié d’un constructeur à l’autre, malgré des promesses en termes de watts assez proches

La conclusion qu’il faut tirer de tout cela est que le domaine des chargeurs manque clairement de transparence. L’USB-C se perd dans divers standards (Power Delivery, USB 3.2, etc.) et technologies constructeurs, mais à la fin, le consommateur n’a pas une information claire et fiable pour savoir si son chargeur fonctionnera correctement avec son smartphone (et les autres).

Troisième point intéressant : utiliser un smartphone et un chargeur d’une même marque est presque toujours gagnant pour ce smartphone, mais dans la plupart des cas, ce même chargeur se montre moins bon lorsqu’il est utilisé avec une autre marque. En conséquence, vous avez un produit qui n’est très bon que dans un cas très précis.

Privilégiez un bon chargeur tiers

Notre conseil d’achat découle assez logiquement de ces conclusions : si vous en avez le budget, préférez acheter un chargeur d’une marque tierce, spécialisée dans la charge. Nous en avons trois exemples dans notre comparatif, Anker, Belkin et Ugreen, et les trois montrent une vraie compétence dans leur domaine.

Les pics de charge, la moyenne du nombre de watts délivrés ou même tout simplement le temps de charge, toutes les métriques leur donnent raison. Le seul cas où ils seront très légèrement moins bons, c’est si on les compare à des chargeurs d’une marque de téléphone utilisé avec un smartphone de ladite marque.

En conséquence, l’achat malin dans ce cas nous parait être d’opter pour un chargeur tiers, qui sera utile dans bien des cas, plutôt qu’un chargeur d’une marque de smartphone, trop restrictif.

Les chargeurs que 01net vous conseille

Après la lecture de ce dossier, vous seriez peut-être tenté d’acquérir l’un des chargeurs présentés.

Afin d’être un peu plus complet, nous vous proposons une sélection des trois marques qui s’avèrent les plus fiables d’après nos relevés. À chaque fois, vous retrouverez la référence testée, ainsi que des alternatives intéressantes, avec davantage de ports, ou un peu plus de puissance, mais basées sur la même technologie.

Anker

Ugreen

Belkin