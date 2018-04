Model 3 : découvrez la plus convoitée des Tesla en images

Une concession Tesla, 860 Washington Street, New York, États-Unis. Il nous a fallu traverser l'Atlantique pour tomber nez à nez avec la voiture électrique la plus convoitée du moment. Un rapide coup d’œil à l’intérieur de la boutique, dont la déco épurée d'un Apple Store. On la cherche… et elle est là ! Celle qui fait tant rêver. Celle qui promet de bousculer le marché de l’électrique pour tous... Mais aussi celle qui tarde tant à sortir des lignes de production. On veut bien sûr parler de la Tesla Model 3. L’occasion est trop belle, on pousse la grande porte vitrée et – à défaut d’obtenir l’autorisation de filmer – on se lance dans un shooting photo, qu’on vous propose de découvrir dans ce diaporama !